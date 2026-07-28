Жителя ДНР задержали за экстремистские призывы

Жителя Ясиноватой задержали за призывы к экстремистской деятельности

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, речь идет о жители станице Ясиновата, который неоднократно публиковал в Тelegram комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над лицами определенной национальности.

Ранее в Томской области 51-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.