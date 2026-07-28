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07:30, 28 июля 2026Силовые структуры

Жителя ДНР задержали за экстремистские призывы

Жителя Ясиноватой задержали за призывы к экстремистской деятельности
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, речь идет о жители станице Ясиновата, который неоднократно публиковал в Тelegram комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над лицами определенной национальности.

Ранее в Томской области 51-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

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