Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:28, 23 апреля 2025Силовые структуры

Комментарий россиянина в соцсети привел к возбуждению уголовного дела

В Томской области на россиянина завели уголовное дело за комментарий в соцсети
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Томской области 51-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Дел возбудили на основании материалов Центра по противодействию экстремизму из-за опубликованного россиянином комментария в открытом сообществе одной из социальных сетей. В сообщении содержались призывы к совершению противоправных деяний.

У обвиняемого провели обыски, вину в содеянном мужчина признал. В СКР отметили, что этот инцидент подчеркивает важность осознанного поведения в онлайн-пространстве и ответственность за распространяемые материалы.

Ранее в Пермском крае ФСБ задержала сторонника запрещенной на территории России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли детали плана США по Украине из семи пунктов

    Названа неожиданная проблема НАТО

    Росгвардейцы рассказали о количестве расстрелянных за ночь беспилотников ВСУ

    Названа характерная черта попыток прорыва ВСУ в Белгородскую область

    США сорвали инициативу по расследованию якобы военных преступлений России

    Российские военные ударили по цехам производства взрывчатки в Запорожской области

    Россиянин пырнул ножом пытавшегося проверить его документы полицейского

    Россиян захотели обязать письменно согласовывать с соседями сдачу жилья внаем

    ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских аэропортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости