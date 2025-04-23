Комментарий россиянина в соцсети привел к возбуждению уголовного дела

В Томской области на россиянина завели уголовное дело за комментарий в соцсети

В Томской области 51-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Дел возбудили на основании материалов Центра по противодействию экстремизму из-за опубликованного россиянином комментария в открытом сообществе одной из социальных сетей. В сообщении содержались призывы к совершению противоправных деяний.

У обвиняемого провели обыски, вину в содеянном мужчина признал. В СКР отметили, что этот инцидент подчеркивает важность осознанного поведения в онлайн-пространстве и ответственность за распространяемые материалы.

Ранее в Пермском крае ФСБ задержала сторонника запрещенной на территории России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».