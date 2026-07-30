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13:54, 30 июля 2026 (обновлено: 13:58, 30 июля 2026)Мир

В румынском порту второй раз за два дня объявили угрозу взрыва

В порту Констанцы второй раз за два дня объявили угрозу взрыва
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

В порту румынского города Констанца объявлена вторая за два дня угроза взрыва. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

В четверг из штаб-квартиры Румынской морской администрации эвакуировали сотрудников. С 12:00 (совпадает с московским временем) были приостановлены заходы и выходы судов из Южного и Северного портов Констанцы.

Ранее сотрудников порта в румынской Констанце эвакуировали после поступивших Румынской морской администрации двух аудиосообщений с украинского и польского номеров с угрозами о заложенных бомбах. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что аудиосообщения прозвучали на румынском языке и, вероятно, были составлены с помощью искусственного интеллекта. На настоящий момент ведется расследование.

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