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14:52, 30 июля 2026Россия

Получившие сообщение об отправке дочери «по кускам» россияне узнали судьбу ребенка

Найдена жительница Екатеринбурга, которую обещали выслать родителям по кускам
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Родители исчезнувшей с деньгами и украшениями 21-летней жительницы Екатеринбурга Анастасии С., получившие сообщение с угрозами, в котором говорилось об отправке их дочери «по кускам», узнали судьбу своего ребенка — ее обнаружили в другом городе. Об этом сообщает портал E1.Ru.

Отчим пропавшей сообщал, что его жене присылали сгенерированное нейросетью фото, на котором у Анастасии был заклеен рот — неизвестные обещали выслать ее тело частями, если родители не выйдут на связь. В итоге, по информации издания, Анастасию обнаружили в Перми — россиянка была найдена живой, но сильно измождена.

«Практически сутки провела без еды. Все подробности будут известны, когда ее в Екатеринбург доставят», — рассказал отчим екатеринбурженки.

Ранее сообщалось, что бесследно исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых может быть жива, и их следует искать в США.

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