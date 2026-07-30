Получившие сообщение об отправке дочери «по кускам» россияне узнали судьбу ребенка

Найдена жительница Екатеринбурга, которую обещали выслать родителям по кускам

Родители исчезнувшей с деньгами и украшениями 21-летней жительницы Екатеринбурга Анастасии С., получившие сообщение с угрозами, в котором говорилось об отправке их дочери «по кускам», узнали судьбу своего ребенка — ее обнаружили в другом городе. Об этом сообщает портал E1.Ru.

Отчим пропавшей сообщал, что его жене присылали сгенерированное нейросетью фото, на котором у Анастасии был заклеен рот — неизвестные обещали выслать ее тело частями, если родители не выйдут на связь. В итоге, по информации издания, Анастасию обнаружили в Перми — россиянка была найдена живой, но сильно измождена.

«Практически сутки провела без еды. Все подробности будут известны, когда ее в Екатеринбург доставят», — рассказал отчим екатеринбурженки.

Ранее сообщалось, что бесследно исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых может быть жива, и их следует искать в США.