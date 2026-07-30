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15:44, 30 июля 2026 (обновлено: 16:35, 30 июля 2026)Культура

Звезду сериала «Постучись в мою дверь» вызвали на допрос по уголовному делу

DHA: Турецкого актера Бюрсина вызвали для дачи показаний по делу организации Ahbap
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Philippe Farjon / Globallookpress.com

Турецкого актера Керема Бюрсина, известного по роли Серкана Болата в популярном сериале «Постучись в мою дверь», вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу благотворительной организации Ahbap. Об этом сообщило издание DHA, передает РИА Новости.

Уточняется, что в июле 2026 года прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Ahbap по подозрению в организации преступной группировки, отмывании доходов и налоговых махинациях. Основателя фонда музыканта Халюка Левента арестовали.

«Вместе с Бюрсином показания должны дать актрисы Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллах и Ирем Хелваджиоглу. Подробности не разглашаются», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что бывший актер, а ныне мэр муниципалитета Этимесгут в провинции Анкара Эрдал Бешикчиоглу был арестован в Турции. Отмечается, что расследование проводится на основании обвинений в незаконных действиях с тендерами, проведенными муниципалитетом, которым управлял бывший артист.

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