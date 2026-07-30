Собчак задалась вопросом о сперме Дурова после его включения в список террористов

Собчак пошутила о сперме Дурова после его включения в перечень террористов и экстремистов

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вспомнила о том, что в российской клинике хранится сперма основателя Telegram Павла Дурова, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, после того, как бизнесмена добавили в этот реестр. Шуточный комментарий об этом она разместила в Telegram.

«А сперма Дурова в клиниках будет считаться спящей террористической ячейкой? Мне так, для понимания», — задалась вопросом Собчак.

При этом некоторые Telegram-каналы обратили внимание на то, что московская клиника, предлагающая процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с донорской спермой бизнесмена, добавила на сайт примечание о том, что его внесли в список террористов и экстремистов.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов. В России предпринимателю предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. По версии следствия, Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для совершения преступлений, что привело к жертвам и многомиллиардному ущербу.

В декабре 2025 года стало известно, что Дуров пообещал оплатить процедуру ЭКО женщинам, которые хотят родить от него ребенка. Такую программу предприниматель запустил совместно с одной из московских клиник.