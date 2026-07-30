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15:42, 30 июля 2026Силовые структуры

Переодетый в женщину для убийства российской жены иностранец приехал из Словакии

Mash: Переодетый в женщину для убийства жены в Уфе иностранец приехал из Словакии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Переодетый в женщину для убийства своей жены в Уфе 50-летний иностранец приехал из Словакии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash

По данным канала, в Уфе он раньше работал инженером и в то время познакомился с потерпевшей. После того как у них завязались отношения, они жили на две страны — Россию и Словакию. После того как у них родился ребенок, начались ссоры и они расстались.

Ранее сообщалось, что мужчина предстанет перед судом.

В апреле 2026-го мужчина приехал в Россию, чтобы избавиться от супруги. Для конспирации он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик с маской и начал поджидать жертву возле ее машины. Когда женщина подошла, переодетый супруг напал на нее и девять раз пырнул ножом. Выжить потерпевшей удалось только благодаря своевременной помощи врачей.

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