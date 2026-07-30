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Силовые структуры
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11:08, 30 июля 2026 (обновлено: 11:21, 30 июля 2026)Силовые структуры

Переодетый в женщину иностранец девять раз ударил россиянку ножом

В Уфе осудят иностранца, который переоделся в женщину ради убийства жены
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SROOLOVE / Shutterstock / Fotodom

В Уфе перед судом предстанет 50-летний иностранец, который пытался расправиться со своей женой на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Башкирии.

По версии следствия, пара разошлась в прошлом году. В апреле 2026-го мужчина приехал в Россию, чтобы избавиться от супруги. Для конспирации он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик с маской и начал поджидать жертву возле ее машины. Когда женщина подошла, переодетый супруг напал на нее и девять раз пырнул ножом. Выжить потерпевшей удалось только благодаря своевременной помощи врачей.

По камерам сотрудники силовых структур выследили нападавшего. Его задержали в Калининграде. Во время допроса мужчина признался, что собирался скрыться за границей после преступления.

Ранее в подмосковном Королеве задержали женщину, обвиняемую в расправе над пожилой матерью.

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