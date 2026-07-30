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Из жизни
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12:10, 30 июля 2026Из жизни

Выдры стали топить пеликанов и откусывать им головы

В США речные выдры стали топить пеликанов и откусывать им головы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mariana Bazo / File Photo / Reuters

В США речные выдры стали систематически топить бурых пеликанов в лагуне Эбботс на полуострове Пойнт-Рейес, штат Калифорния. Об этом сообщает SFGate.

Начиная с 2018 года исследователи из River Otter Ecology Project фиксировали случаи нападения выдр на пеликанов, а в 2023 году провели систематический учет. За 19 выездов на берегах лагуны они обнаружили 73 свежих трупа.

Выдры обычно топят пеликана, а затем откусывают ему голову и шею, чтобы добраться до мяса на груди. Этот почерк позволяет идентифицировать именно их жертв. Одна выдра может весить больше девяти килограммов, и, по мнению ученых, взрослые особи выбирают крупную добычу неслучайно. В холодной воде хищник тратит много тепла и сил, а пеликан весом 3–4 килограмма — это сытный обед, который можно съесть на берегу.

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Изначально предполагалось, что выдры переключились на птиц из-за нехватки рыбы, но в лагуне Эбботс вода чистая, и хищники просто расширили свой обычный рацион. При этом охотятся они в основном на одиноких птиц, оставшихся на периферии стаи. Брошенные выдрами туши стали дополнительным источником пищи для койотов, стервятников и воронов, создавая новую связь между водной и наземной экосистемами.

Ранее в США ученые впервые зафиксировали, как местные стервятники помогают людям бороться с темными тигровыми питонами. Птицы уничтожают змеиные яйца.

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