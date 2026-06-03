Стервятники стали помогать людям бороться с питонами-захватчиками

Во Флориде стервятники стали уничтожать яйца питонов-захватчиков

В штате Флорида, США, впервые зафиксировали, как местные стервятники помогают людям бороться с темными тигровыми питонами — инвазивным видом-захватчиком. Об этом сообщается в научной статье для журнала Reptiles and Amphibians.

Исследователи из Университета Флориды обнаружили скрытое в траве гнездо питона в Брауард-Каунти 5 мая 2023 года. Когда ученые вернулись туда 6 июня, они увидели не менее четырех стервятников, активно пожиравших яйца. Птицы уничтожили 17 яиц: три были вытащены из гнезда и разбиты, остальные 14 —проколоты клювами. Сама самка питона находилась примерно в 12 метрах от гнезда в мелкой воде.

По итогам наблюдений исследователи пришли к выводу, что стервятники могут играть заметную роль в контроле популяции питонов. Это первый задокументированный случай нападения местных птиц на яйца питонов во Флориде. Исследователи предполагают, что стервятники нашли гнездо по запаху, так как оно было скрыто растительностью. Ученые продолжат наблюдения, чтобы выяснить, насколько эффективно эти птицы могут сдерживать распространение змей. Власти штата уже много лет пытаются бороться с питонами, проводя соревнования по их отлову, но проблема сохраняет остроту.

Питоны, завезенные во Флориду через торговлю домашними животными в 1980-х годах, считаются одним из самых опасных инвазивных видов штата. Взрослые особи достигают пяти метров в длину и почти не имеют естественных врагов — лишь аллигаторы изредка охотятся на них. По данным Службы охраны рыболовства и дикой природы США, с 1975 по 2018 год в страну было ввезено более 180 тысяч особей темного тигрового питона.

Ранее департамент здравоохранения штата Флорида выпустил официальное предупреждение о недопустимости употребления в пищу мяса питонов. Исследование, проведенное на 487 особях, выявило критически высокое содержание ртути в мясе этих рептилий.