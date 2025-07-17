Людям запретили есть питонов

В США охотникам на питонов запретили есть их мясо из-за ртути

Департамент здравоохранения штата Флорида, США, выпустил официальное предупреждение о недопустимости употребления в пищу мяса ковровых питонов. Об этом пишет Palm Beach Post.

Исследование, проведенное на 487 особях, выявило критически высокое содержание ртути в мясе этих рептилий. «Уровни ртути в питонах сопоставимы с самыми загрязненными видами рыб в регионе», — отмечается в документе. Особую опасность метилртуть представляет для беременных женщин и детей, так как может вызывать необратимые нарушения развития нервной системы.

Запрет властей парадоксальным образом ставит под угрозу уникальную программу по борьбе с инвазивными питонами. С 2017 года во Флориде было отловлено более 14,5 тысячи питонов, а ежегодный конкурс Python Challenge привлекает сотни охотников. Многие из них рассматривали гастрономическое использование змей как эффективный метод утилизации.

Ученые отмечают географические различия в уровне загрязнения. Исследование 2019 года, проведенное профессором Дарреном Рамболдом, показало, что питоны из юго-западных районов Флориды содержат значительно меньше ртути, чем их сородичи из национального парка Эверглейдс. Однако власти предпочли универсальный запрет, чтобы избежать сложной системы региональных ограничений.

Экологи предлагают альтернативные пути использования отловленных змей: от производства кожаных изделий до фармацевтического применения. Между тем, охотники в соцсетях продолжают публиковать экзотические рецепты, несмотря на предупреждения медиков.

Ранее сообщалось, что с июня по август 2024 года в Индонезии было зафиксировано три нападения питонов на людей, закончившихся летальным исходом.