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01:39, 31 июля 2026 (обновлено: 01:41, 31 июля 2026)Бывший СССР

Раскрыты помощники фашистов в сожжении деревней Белоруссии во время ВОВ

Януш: Украинские, латышские и литовские пособники помогли фашистам жечь деревни Белоруссии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В годы Великой Отечественной войны в уничтожении белорусских деревень участвовали не только немецкие оккупанты, но и коллаборационистские формирования из числа украинских, литовских и латышских пособников нацистов. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Януш.

Он напомнил, что в апреле 2021 года Генеральный прокурор Белоруссии инициировал уголовное расследование по факту геноцида населения Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны. В рамках этого дела продолжают вскрываться все новые эпизоды зверств нацистов против мирных жителей, в том числе массовые сожжения деревень вместе с их обитателями.

По словам Януша, карательные акции проводили подразделения вермахта, СС, а также вспомогательной и охранной полиции, которые нередко укомплектовывались предателями из числа местного населения. При этом значительную роль в истреблении целых сел играли именно коллаборационистские части — литовские, латышские, украинские и другие.

Как отметил представитель надзорного ведомства, уничтожение населенных пунктов осуществлялось как в ходе локальных карательных вылазок силами местных отрядов, состоявших на службе у гитлеровцев, так и в рамках масштабных карательных операций с привлечением тяжелого вооружения и крупных войсковых соединений. Жертвами этой политики, подчеркнул он, стали сотни тысяч мирных граждан.

Ранее власти Молдавии рассказали о планах открыть мусорный полигон в селе Шерпены. В населенном пункте расположен мемориал 13 тысячам советских воинов, погибших в ходе освобождения республики от фашистов в 1944 году.

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