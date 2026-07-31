Януш: Украинские, латышские и литовские пособники помогли фашистам жечь деревни Белоруссии

В годы Великой Отечественной войны в уничтожении белорусских деревень участвовали не только немецкие оккупанты, но и коллаборационистские формирования из числа украинских, литовских и латышских пособников нацистов. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Януш.

Он напомнил, что в апреле 2021 года Генеральный прокурор Белоруссии инициировал уголовное расследование по факту геноцида населения Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны. В рамках этого дела продолжают вскрываться все новые эпизоды зверств нацистов против мирных жителей, в том числе массовые сожжения деревень вместе с их обитателями.

По словам Януша, карательные акции проводили подразделения вермахта, СС, а также вспомогательной и охранной полиции, которые нередко укомплектовывались предателями из числа местного населения. При этом значительную роль в истреблении целых сел играли именно коллаборационистские части — литовские, латышские, украинские и другие.

Как отметил представитель надзорного ведомства, уничтожение населенных пунктов осуществлялось как в ходе локальных карательных вылазок силами местных отрядов, состоявших на службе у гитлеровцев, так и в рамках масштабных карательных операций с привлечением тяжелого вооружения и крупных войсковых соединений. Жертвами этой политики, подчеркнул он, стали сотни тысяч мирных граждан.

Ранее власти Молдавии рассказали о планах открыть мусорный полигон в селе Шерпены. В населенном пункте расположен мемориал 13 тысячам советских воинов, погибших в ходе освобождения республики от фашистов в 1944 году.