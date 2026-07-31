Трамп усомнился в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Трамп заявил, что не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.

Он уточнил, что Вашингтон продолжает рассматривать этот вопрос, однако подчеркнул, что речь идет об уникальном вооружении.

«Это очень необычное оружие, и… мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику», — приводит издание слова американского лидера.

Заявление прозвучало спустя всего два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву. Таким образом, позиция Трампа оказалась более сдержанной, чем ее представляла украинская сторона.

Ранее Politico писало, что Владимиру Зеленскому удалось убедить часть американских политиков, что Киев способен победить в войне.