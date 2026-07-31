Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 31 июля 2026Мир

«Грандиозный шаг». Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС

Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении палестинского движения ХАМАС и других группировок в секторе Газа.

Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру

Дональд ТрампПрезидент США

В марте Совета мира подготовил план по сектору Газа, который предполагал уничтожение сети туннелей, используемой ХАМАС. Согласно плану, ХАМАС был обязан разрешить уничтожение своей обширной сети туннелей в секторе Газа по мере поэтапного складывания оружия в течение восьми месяцев.

ХАМАС распустит орган управления Газой

В начале июля стало известно, что ХАМАС объявило о роспуске органа, который управлял сектором Газа почти два десятилетия. Его полномочия будут переданы специально созданному Национальному комитету по управлению Газой.

Глава чрезвычайного правительственного комитета Мохаммед аль-Фарра официально подал в отставку... Также было принято решение о роспуске комитета для содействия административному и государственному переходу к Национальному комитету по управлению Газой

Исмаил аль-ТавабтаГлава медиаофиса правительства ХАМАС

Национальный комитет по управлению Газой был создан Советом мира, учрежденным президентом США Дональдом Трампом после его посредничества в заключении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Отношение Трампа к Нетаньяху изменилось

По данным The Wall Street Journal, Трамп менее радушно, чем обычно, встретил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Отмечается, что напряженность в отношениях между политиками нарастала в течение нескольких последних недель. По данным издания, до конца прошлой недели оставалось неясным, согласится ли американский президент на встречу с израильским премьером из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Материалы по теме:
«Они давят на все уровни власти» Как еврейское лобби влияет на политику США и добивается поддержки Израиля?
«Они давят на все уровни власти»Как еврейское лобби влияет на политику США и добивается поддержки Израиля?
24 июля 2024
«Это недальновидно и неуважительно». Почему Нетаньяху не стал говорить с Зеленским и чем закончится его ссора с окружением Трампа?
«Это недальновидно и неуважительно». Почему Нетаньяху не стал говорить с Зеленским и чем закончится его ссора с окружением Трампа?
Сегодня

Трамп также заявил о том, что у него есть некоторые разногласия с Нетаньяху по теме военной операции против Ирана. Кроме того, глава Белого дома был недоволен премьер-министром Израиля после того, как тот раскритиковал планы американского лидера передать Турции истребители F-35.

Американский лидер во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность оказания дополнительного давления на Израиль, чтобы добиться вывода израильских войск с территории Ливана.

При этом Трамп заявил, что израильский премьер не будет арестован во время пребывания в Соединенных Штатах. Нетаньяху, в свою очередь, назвал Трампа старшим партнером Израиля.

В Америке часто говорят, что Трамп делает все, что я говорю. А в Израиле часто говорят, что я делаю все, что он говорит (...) Но правда в том, что мы партнеры. Мы союзники. Он — старший партнер. Это Соединенные Штаты Америки. Давайте не будем об этом забывать. А я — младший партнер, но я — премьер-министр Израиля

Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Грандиозный шаг». Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС
    На Украине раскрыли издевательства в ВСУ при поддержке Сырского
    Цены на бензин упали в 23 регионах России
    Водителей предупредили об ограничении движения в центре Москвы
    Россиянка описала особенности иностранных квартир словами «нам трудно привыкнуть»
    Трамп усомнился в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot
    Женщинам рассказали о повышенном риске одной болезни летом
    У женщины нашли коробку с останками пяти младенцев
    Легендарный итальянский певец обзавелся портретом Пушкина
    МИД России допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok