Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении палестинского движения ХАМАС и других группировок в секторе Газа.

Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру Дональд Трамп Президент США

В марте Совета мира подготовил план по сектору Газа, который предполагал уничтожение сети туннелей, используемой ХАМАС. Согласно плану, ХАМАС был обязан разрешить уничтожение своей обширной сети туннелей в секторе Газа по мере поэтапного складывания оружия в течение восьми месяцев.

ХАМАС распустит орган управления Газой

В начале июля стало известно, что ХАМАС объявило о роспуске органа, который управлял сектором Газа почти два десятилетия. Его полномочия будут переданы специально созданному Национальному комитету по управлению Газой.

Глава чрезвычайного правительственного комитета Мохаммед аль-Фарра официально подал в отставку... Также было принято решение о роспуске комитета для содействия административному и государственному переходу к Национальному комитету по управлению Газой Исмаил аль-Тавабта Глава медиаофиса правительства ХАМАС

Национальный комитет по управлению Газой был создан Советом мира, учрежденным президентом США Дональдом Трампом после его посредничества в заключении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Отношение Трампа к Нетаньяху изменилось

По данным The Wall Street Journal, Трамп менее радушно, чем обычно, встретил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Отмечается, что напряженность в отношениях между политиками нарастала в течение нескольких последних недель. По данным издания, до конца прошлой недели оставалось неясным, согласится ли американский президент на встречу с израильским премьером из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп также заявил о том, что у него есть некоторые разногласия с Нетаньяху по теме военной операции против Ирана. Кроме того, глава Белого дома был недоволен премьер-министром Израиля после того, как тот раскритиковал планы американского лидера передать Турции истребители F-35.

Американский лидер во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность оказания дополнительного давления на Израиль, чтобы добиться вывода израильских войск с территории Ливана.

При этом Трамп заявил, что израильский премьер не будет арестован во время пребывания в Соединенных Штатах. Нетаньяху, в свою очередь, назвал Трампа старшим партнером Израиля.