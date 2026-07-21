Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:48, 21 июля 2026 (обновлено: 19:56, 21 июля 2026)Мир

Трамп задумался о давлении на Израиль

Трамп заявил, что рассмотрит усиление давления на Израиль
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США рассмотрят возможность оказания дополнительного давления на Израиль, чтобы добиться вывода израильских войск с территории Ливана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома.

«Ну, я рассмотрю это. Я только что услышал об этом... И мы рассмотрим это», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможности усиления давления Вашингтона на Израиль.

Отмечается, что вопрос был поднят после сообщений об обстреле позиций ливанской армии в «пилотной зоне» в городе Заутар-эль-Гарбия на юге страны.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана. «Они не хотят, чтобы вы были там. Вам следует передислоцировать войска», — заявил Трамп, обращаясь к Нетаньяху, согласно источникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Алиев рассказал о секретных переговорах Германии и России по Украине. Делегации встретились в Баку без ведома Азербайджана
    Глава МИД Ирана выразил французскому коллеге недовольство по одной причине
    Минобороны выпустило заявление об ударах «Геранями» по украинским кораблям
    В сети появились снимки 56-летней Наоми Кэмпбелл в крошечном бикини без фотошопа
    США создали уничтожающую за раз 50 дронов систему
    Подростка задержали за преступление на российской заправке
    Кабан стал моделью в России и прошелся «от бедра» по подиуму посреди леса
    Российский хоккеист НХЛ рассказал об оригинальном способе лечения мигрени
    Турист искупался в запрещенном месте в Мексике и не выжил
    Ефремов сыграет первую после колонии роль в кино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok