Трамп задумался о давлении на Израиль

Трамп заявил, что рассмотрит усиление давления на Израиль

США рассмотрят возможность оказания дополнительного давления на Израиль, чтобы добиться вывода израильских войск с территории Ливана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома.

«Ну, я рассмотрю это. Я только что услышал об этом... И мы рассмотрим это», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможности усиления давления Вашингтона на Израиль.

Отмечается, что вопрос был поднят после сообщений об обстреле позиций ливанской армии в «пилотной зоне» в городе Заутар-эль-Гарбия на юге страны.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана. «Они не хотят, чтобы вы были там. Вам следует передислоцировать войска», — заявил Трамп, обращаясь к Нетаньяху, согласно источникам.