Стало известно о требовании Трампа к Нетаньяху о выводе войск из двух стран

Axios: Трамп призвал Нетаньяху вывести израильские войска из Сирии и Ливана

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал начать вывод израильских войск из Сирии и Ливана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

«Они не хотят, чтобы вы были там. Вам следует передислоцировать войска», — заявил Трамп, обращаясь к Нетаньяху, согласно источникам.

Как утверждают американские чиновники, президент США предупредил, что присутствие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Сирии усиливает напряженность и может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

В то же время, по данным Axios, часть представителей израильского руководства выступает за сохранение долгосрочного военного присутствия на этих территориях. Некоторые из них также поддерживают идею создания там еврейских поселений.

Ранее Трамп заявлял, что поддерживает Нетаньяху, называя его эффективным лидером военного времени. По мнению главы Белого дома, если бы он или Нетаньяху не занимали свои посты, Израиля бы уже не было из-за действий Ирана.