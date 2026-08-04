Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:11, 4 августа 2026Интернет и СМИ

Telegram разблокировали в AppStore

Telegram сообщил, что приложение мессенджера восстановлено в AppStore
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Danish Showkat / Jna Press / Global Look Press

Приложение Telegram разблокировано в AppStore. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера, передает Reuters.

«Telegram восстановлен в AppStore и вскоре должен снова стать доступен для всех пользователей», — сказано в заявлении.

Причины временного удаления Telegram из магазина приложений в пресс-службе не назвали. Компания Apple никак не высказалась на этот счет.

Ранее пользователи iOS заметили, что Telegram пропал из AppStore. При попытке найти мессенджер по соответствующему запросу поиск выдавал другие популярные соцсети, а при переходе с официального сайта отображалась надпись «Страница, которую вы ищете, не найдена».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В МИД назвали условие для переговоров по Украине. Чего Москва ждет от Киева и стран Запада?
    Над российским регионом за ночь сбили порядка 40 беспилотников
    Трамп оценил доходы нефтяных компаний в США
    Объявлены сроки появления в России новой модели Evolute
    Москалькова назвала атаку ВСУ на Геленджик актом неоправданной агрессии
    В Ленобласти при атаке беспилотников пострадал человек
    «Целый ряд форматов». Стало известно о трех вариантах перемирия Зеленского
    Три беспилотника сбили над Тульской областью
    Названы причина отказа Трампа поставлять ракеты Patriot Украине
    Названы улучшающие работу мозга повседневные привычки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok