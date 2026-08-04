Telegram разблокировали в AppStore

Telegram сообщил, что приложение мессенджера восстановлено в AppStore

Приложение Telegram разблокировано в AppStore. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера, передает Reuters.

«Telegram восстановлен в AppStore и вскоре должен снова стать доступен для всех пользователей», — сказано в заявлении.

Причины временного удаления Telegram из магазина приложений в пресс-службе не назвали. Компания Apple никак не высказалась на этот счет.

Ранее пользователи iOS заметили, что Telegram пропал из AppStore. При попытке найти мессенджер по соответствующему запросу поиск выдавал другие популярные соцсети, а при переходе с официального сайта отображалась надпись «Страница, которую вы ищете, не найдена».