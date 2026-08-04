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07:00, 4 августа 2026МирЭксклюзив

Раскрыто отношение иранцев к России

Востоковед Лукьянов: В коллективной памяти иранцев сохраняется образ войн с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В коллективной памяти иранцев до сих пор сохраняется образ различных войн с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«В Иране помнят и конфликты XIX века, и события 1940-х годов, когда фактически происходила военная интервенция СССР», — объяснил он.

Вместе с тем, по словам востоковеда, в последнее время Россия и Иран значительно расширили сотрудничество в различных сферах. Однако большая часть этого взаимодействия носит непубличный характер. В связи с этим, например, в общественном мнении гораздо большую роль играет самостоятельное обеспечение обороны страны, а не внешняя поддержка, указал эксперт.

Ранее Григорий Лукьянов рассказал о главной функции нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. По его словам, он прежде всего играет роль символа сопротивления и непреклонности страны.

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