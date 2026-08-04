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06:29, 4 августа 2026МирЭксклюзив

Названа необычная функция нового верховного лидера Ирана

Востоковед Григорий Лукьянов: Моджтаба Хаменеи стал символом непреклонности режима
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA / Reuters

Новый верховный лидер (рахбар) Ирана Моджтаба Хаменеи стал символом непреклонности исламского режима. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«При всех возможных недостатках Моджтабы Хаменеи и спорах вокруг его фигуры выбор нового рахбара демонстрирует непреклонность и неизменность курса его отца. Это именно ответ на внешний вызов в экстремальной ситуации», — заметил он.

По словам востоковеда, новый рахбар будет играть прежде всего символическую функцию. А в других сферах политики его роль будет гораздо менее значительной. «Страна уже перешла к системе мозаичной обороны, предполагающей передачу ответственности на низовой уровень в разных сферах», — объяснил эксперт.

Ранее Григорий Лукьянов рассказал о возможности появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, консенсуса по этому вопросу в стране еще нет.

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