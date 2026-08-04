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08:45, 4 августа 2026 (обновлено: 08:46, 4 августа 2026)Мир

Названа причина уверенности Ирана в слабости США

Bloomberg: Иран счел США слабыми после неоднократных отказов Трампа от угроз
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Иран считает, что получил преимущество в конфликте с США. Такую точку зрения привела аналитик Мона Якубян, передает Bloomberg.

Причиной такой позиции Тегерана является неоднократный отказ администрации президента США Дональда Трампа от реализации самых жестких угроз в отношении Ирана. По мнению эксперта, подобные решения Вашингтона могли укрепить уверенность иранского руководства в своих возможностях.

«Каждый раз, когда он [Трамп] делает это [отказывается от своих угроз], Иран получает сигнал о том, что США слабы и что именно Иран имеет преимущество в этом конфликте», — сказала она.

Ранее сообщалось, что руководство Ирана пришло к выводу, что прежние попытки проявить гибкость в отношениях с США не принесли ожидаемого результата и лишь осложнили позицию Тегерана на переговорах.

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