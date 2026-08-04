В ЕС проведут экстренное совещание из-за миграционного кризиса в Сеуте

Politico: Министры внутренних дел ЕС проведут экстренное совещание из-за кризиса в Сеуте

Министры внутренних дел 27 стран Европейского союза (ЕС) 4 августа проведут экстренное совещание из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

На встрече министры выразят солидарность с Мадридом и обсудят, как предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

По словам чиновника, Испания на встрече будет критиковать некоторые правительства за то, что они превратили кризис в атаку на премьер-министра Педро Санчеса вместо того, чтобы поддержать страну, столкнувшуюся с чрезвычайной ситуацией.

Кроме того, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка представит оценку событий со стороны Мадрида и обоснует необходимость общего европейского ответа на этот кризис.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю.