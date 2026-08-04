Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:44, 4 августа 2026 (обновлено: 11:49, 4 августа 2026)Экономика

Москвичам рассказали об облаках хорошей погоды

В небе над столицей сегодня сформировались не предвещающие дождей облака «хорошей погоды»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В небе над столицей во вторник, 4 августа, сформировались облака «хорошей погоды», которые традиционно не предвещают осадков. Об этом агентству «Москва» сообщил старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди.

Он объяснил, что это кучевые облака (Cumulus humilis) с плоским основанием. Они образуются вследствие конвекции — подъема прогретого у поверхности Земли воздуха, обычно развиваются в условиях устойчивой атмосферы и, как правило, не сопровождаются осадками.

В настоящее время погодные условия над Москвой определяются периферией антициклона и малоградиентным барическим полем, что способствует слабым ветрам, хорошей видимости и развитию кучевых облаков.

Во вторник, 4 августа, температура в Москве поднимется до плюс 28 градусов Цельсия. Жителей столицы ждет ясная погода со слабой облачностью. Осадков не будет, ветер ожидается слабый.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Военный в Севастополе открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. Четыре человека погибли, четверо ранены
    Москвичам рассказали об облаках хорошей погоды
    50-летняя Шарлиз Терон в прозрачной юбке пришла на премьеру «Одиссеи»
    Бандеру и Шухевича признали в России пособниками нацистов
    МИД Испании сделал заявление о возвращении нелегалов в Марокко
    Стало известно о десятках штрафов Дзюбы за нарушение ПДД в 2026 году
    Проблемы с ногами оказались признаком смертельной болезни у 40-летней женщины
    В России раскрыли эффект завершенного 40-дневного плана Зеленского
    Стало известно об исчезновении автомобилей бесследно пропавшего в тайге с семьей Усольцева
    Дачников предупредили о вызывающих ожог в жару растениях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok