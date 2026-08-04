Москвичам рассказали об облаках хорошей погоды

В небе над столицей сегодня сформировались не предвещающие дождей облака «хорошей погоды»

В небе над столицей во вторник, 4 августа, сформировались облака «хорошей погоды», которые традиционно не предвещают осадков. Об этом агентству «Москва» сообщил старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди.

Он объяснил, что это кучевые облака (Cumulus humilis) с плоским основанием. Они образуются вследствие конвекции — подъема прогретого у поверхности Земли воздуха, обычно развиваются в условиях устойчивой атмосферы и, как правило, не сопровождаются осадками.

В настоящее время погодные условия над Москвой определяются периферией антициклона и малоградиентным барическим полем, что способствует слабым ветрам, хорошей видимости и развитию кучевых облаков.

Во вторник, 4 августа, температура в Москве поднимется до плюс 28 градусов Цельсия. Жителей столицы ждет ясная погода со слабой облачностью. Осадков не будет, ветер ожидается слабый.