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10:35, 4 августа 2026 (обновлено: 10:38, 4 августа 2026)Экономика

Москвичам рассказали о жаре

Гидрометцентр: В Москве ожидается до 28 градусов тепла во вторник
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Во вторник, 4 августа, температура в Москве поднимется до плюс 28 градусов Цельсия, прогнозирует Гидрометцентр.

Жителей столицы ждет ясная погода со слабой облачностью. Осадков не будет, ветер ожидается слабый. Температура будет колебаться в диапазоне от плюс 26-28 градусов. Атмосферное давление составит 751 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду температура понизится до плюс 15-17 градусов, ветер останется таким же слабым, а давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее в МЧС жителей столицы предупреждали о жаре до плюс 32 градусов. Аномальное тепло ожидается в столице с 5 по 7 августа. По словам синоптика Михаила Леуса, предстоящая волна жары окажется последней текущим летом.

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