Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 4 августа 2026 (обновлено: 11:49, 4 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В России раскрыли эффект завершенного 40-дневного плана Зеленского

Депутат Журавлев: После 40-дневной операции Зеленского Россия сплотилась еще больше
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

За 40 дней своей операции против России президенту Украины Владимиру Зеленскому так и не удалось добиться главных целей — переманить россиян на свою сторону и достичь успеха на фронте, рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал «не цепляться» за сроки 40-дневной операции Службы безопасности Украины. По его словам, Украина будет продолжать этот план независимо от сроков.

«Пройдет еще 40 дней и еще 40, но киевскому режиму — который больше всего рассчитывает на медийный эффект от собственных заявлений — так и не удастся добиться существенного успеха на линии фронта. Возможно, Зеленский рассчитывал, что, массово убивая россиян, сумеет добиться того, что они вдруг станут переходить на украинскую сторону. Но добился обратного, Россия сплотилась и противостоит врагу как одно целое», — сказал Журавлев.

По словам депутата, все убеждены, что власти Украины должны быть ликвидированы. Также он подчеркнул, что уничтожена должна быть и вся цепочка снабжения страны европейскими дронами. Журавлев отметил, что это они атакуют российское население, а значит, и места производства беспилотных летательных аппаратов в Европе несут для России смертельную угрозу.

Ранее сенатор Григорий Карасин назвал завершенный 40-дневный план Зеленского человеконенавистническим. По его словам, операция, если и была, вела только к обострению конфликта и новому кровопролитию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Военный в Севастополе открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. Четыре человека погибли, четверо ранены
    Раскрыта особенность мощной атаки ВСУ на Россию
    Москвичам рассказали об облаках хорошей погоды
    50-летняя Шарлиз Терон в прозрачной юбке пришла на премьеру «Одиссеи»
    Бандеру и Шухевича признали в России пособниками нацистов
    МИД Испании сделал заявление о возвращении нелегалов в Марокко
    Стало известно о десятках штрафов Дзюбы за нарушение ПДД в 2026 году
    Проблемы с ногами оказались признаком смертельной болезни у 40-летней женщины
    В России раскрыли эффект завершенного 40-дневного плана Зеленского
    Стало известно об исчезновении автомобилей бесследно пропавшего в тайге с семьей Усольцева
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok