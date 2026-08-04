Депутат Журавлев: После 40-дневной операции Зеленского Россия сплотилась еще больше

За 40 дней своей операции против России президенту Украины Владимиру Зеленскому так и не удалось добиться главных целей — переманить россиян на свою сторону и достичь успеха на фронте, рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал «не цепляться» за сроки 40-дневной операции Службы безопасности Украины. По его словам, Украина будет продолжать этот план независимо от сроков.

«Пройдет еще 40 дней и еще 40, но киевскому режиму — который больше всего рассчитывает на медийный эффект от собственных заявлений — так и не удастся добиться существенного успеха на линии фронта. Возможно, Зеленский рассчитывал, что, массово убивая россиян, сумеет добиться того, что они вдруг станут переходить на украинскую сторону. Но добился обратного, Россия сплотилась и противостоит врагу как одно целое», — сказал Журавлев.

По словам депутата, все убеждены, что власти Украины должны быть ликвидированы. Также он подчеркнул, что уничтожена должна быть и вся цепочка снабжения страны европейскими дронами. Журавлев отметил, что это они атакуют российское население, а значит, и места производства беспилотных летательных аппаратов в Европе несут для России смертельную угрозу.

Ранее сенатор Григорий Карасин назвал завершенный 40-дневный план Зеленского человеконенавистническим. По его словам, операция, если и была, вела только к обострению конфликта и новому кровопролитию.