Сенатор Карасин назвал завершенный 40-дневний план Зеленского человеконенавистническим

План президента Украины Владимира Зеленского, если он был, вел только к обострению конфликта и новому кровопролитию сказал сенатор Григорий Карасин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

По словам депутата, план Зеленского о 40 днях воздействия на Россию можно трактовать по-разному, но по своей сути он остается человеконенавистническим. По его словам, кроме фактов мародерства со стороны Украины, включая атаку на пляж в Геленджике, в качестве особых стратегических разработок киевской власти привести нечего.

«Запад превратил Украину в собственный бесплатный военно-политический полигон. Причем не только для современных вооружений, но и для политической экспансии и деморализации России. Это вряд ли получится. Я бы сказал, больше это не получится никогда. Поэтому даже если этот план существовал, он абсолютно абсурден и обречен на провал», — прокомментировал Карасин.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал «не цепляться» за сроки 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, Украина будет продолжать этот план независимо от сроков.