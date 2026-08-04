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12:26, 4 августа 2026 (обновлено: 12:34, 4 августа 2026)Мир

Заявление посла Украины о России вызвало возмущение в Германии

Дагделен: Посла Украины в ФРГ Макеева нужно вызвать в МИД после его слов о России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: creativeneko / Shutterstock / Fotodom  

Посла Украины в ФРГ Алексея Макеева нужно вызвать на беседу в МИД после его заявления о связях ряда немецких партий с Россией. Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X.

«Посол Украины Алексей Макеев пытается в Германии диктовать, за кого здесь следует голосовать, а за кого — нет. Это не дипломатия, это вмешательство. Федеральное правительство, обладающее хоть каким-то остатком достоинства, уже давно вызвало бы этого посла на беседу», — написала она.

Так Дагделен прокомментировала утверждение Макеева о том, что в Германии есть «правые и левые маргинальные партии», которые «каждое утро получают указания из Москвы». По мнению посла, немцам стоит хорошо подумать, прежде чем голосовать за оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» на следующих выборах, так как партия якобы защищает автократию, ксенофобию и попустительство военным преступлениям.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что посол Украины в ФРГ перешел все границы своими высказываниями в адрес Берлина. «Тон, с которым высказывается Макеев, является наглостью», — отметила она.

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