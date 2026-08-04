Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик детей

Львова-Белова: Одного из пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик детей прооперировали

Одного из пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик детей прооперировали, еще двоих обследуют медики. Подробности о состоянии раненых раскрыла уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, на данный момент трое детей находятся в больнице Краснодарского края.

«Один ребенок прооперирован, двое других обследуются, там осколочные ранения», — уточнила она, добавив, что детям оказывается необходимая помощь.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки вражеских устройств упали в селе Архипо-Осиповка. Ранее сообщалось о 58 пострадавших.