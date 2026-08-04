Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 4 августа 2026 (обновлено: 13:29, 4 августа 2026)Россия

Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик детей

Львова-Белова: Одного из пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик детей прооперировали
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Одного из пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик детей прооперировали, еще двоих обследуют медики. Подробности о состоянии раненых раскрыла уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, на данный момент трое детей находятся в больнице Краснодарского края.

«Один ребенок прооперирован, двое других обследуются, там осколочные ранения», — уточнила она, добавив, что детям оказывается необходимая помощь.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки вражеских устройств упали в селе Архипо-Осиповка. Ранее сообщалось о 58 пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали промзону Чехова. Есть жертвы и раненые. Подробности удара
    Склад российского маркетплейса в тысяче километров от границы выгорел после атаки ВСУ
    Новый главком ВСУ приказал проверить скандальный «полк смерти»
    Бывшая жена Гуфа поддержала его бывшую невесту
    Медведь напал на бегуна с собакой
    Раскрыты детали планов переговоров между США и Ираном
    Онколог развеял три главных мифа о химиотерапии
    Курс доллара к рублю достиг четырехмесячного максимума
    Возможность Украины продавать электроэнергию соседям объяснили
    Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» показала фото со свадебного торжества
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok