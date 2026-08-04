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14:17, 4 августа 2026 (обновлено: 14:38, 4 августа 2026)Путешествия

Мать похищенных в Таиланде россиян назвала своих детей героями

Мать похищенных в Таиланде брата и сестры Назимовых назвала их героями
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Мать похищенных в Паттайе (Таиланд) россиян Зарина Назимова назвала своих детей — 17-летнего Романа и 22-летнюю Диану — героями. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить [осуществлять расправу], значит, их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями», — написала она в соцсети.

Брат и сестра Назимовы, эмигрировавшие из России в Таиланд около пяти лет назад, пропали в Паттайе 26 июля. Их байк нашли разобранным и закопанным в землю спустя несколько дней. Похитители после задержания признались в расправе над ними.

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