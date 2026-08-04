Единственное производство российских телевизоров перезапустят после банкротства

Минпромторг сообщил о планах перезапуска производства телевизоров на заводе «Квант»

Банкротство ООО «Квант», юрлица группы компаний, специализировавшихся на сборке телевизоров Irbis, не означает окончательного прекращения выпуска продукции, так как в дальнейшем его планируется перезапустить. Об этом со ссылкой на представителя Минпромторга, подчеркнувшего, что демонтаж оборудования не ведется, а производственные мощности сохранены, сообщает РИА Новости.

Бренд Irbis является единственным среди телевизоров, включенным в реестр российской радиоэлектронной продукции. Всего у «Кванта» две площадки по сборке продукции — в Зеленограде и Воронеже.

В ведомстве указали, что производство телевизоров остается одним из направлений промышленной политики страны, а информацию о сроках и параметрах перезапуска заводов «Кванта» пообещали сообщить позднее. Кроме того, пресс-служба подчеркнула, что в Москве на мощностях компании «Некс-Т» запущен выпуск жидкокристаллических модулей, которые предполагается использовать при сборке телевизоров в Воронеже.

Решение о банкротстве принял Арбитражный суд Москвы по иску «ДНС ритейл» (структура группы DNS). Поводом для претензий стала задолженность более чем в 650 миллионов рублей. В мае арбитраж одобрил ходатайства еще 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело.

Само производство телевизоров Irbis остановили больше года назад, поскольку спрос на них был низких из-за ценовой политики. При этом в группе DNS отмечали, что в реальности техника компании не более отечественная, чем у других производителей, однако к ее включению в реестр Минпромторга было приложено много усилий.