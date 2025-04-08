Российские телевизоры оказались никому не нужны

«Ъ»: Единственный в России производитель телевизоров «Квант» остановил их сборку

Воронежский завод «Квант» остановил выпуск телевизоров российского бренда Irbis во всех вариантах. Об этом со ссылкой на письмо гендиректора предприятия Михаила Етонова участникам рынка сообщает «Коммерсантъ».

Irbis является единственным брендом телевизоров, включенным в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Как указал глава «Кванта», возобновлять сборку устройств не планируется.

Источники издания, близкие к компании, утверждают, что причиной такого решения стал низкий спрос на продукцию. В госзакупках в основном приобретается иностранная продукция, а обычным покупателям российские телевизоры не нужны. Кроме того, компания тратит слишком много времени на оформление документов для нахождения в реестре.

Директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина подтвердила информацию об остановке производства телевизоров Irbis. По ее словам, другие заводы, собирающие в России телевизоры, не смогут выполнить требования по локализации, поэтому теперь госкомпании начнут рассматривать продукцию китайских вендоров.

Как уточнил директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин, для розничного сегмента российские телевизоры не годятся из-за слишком высокой стоимости. В свою очередь, представитель DNS заметил, что телевизоры от «Кванта» были не более российскими, чем любые другие, но компания тратила много средств на попадание в реестр.

Ранее глава автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева попросила ограничить импорт иностранных ноутбуков, смартфонов и планшетов и сделать их дороже для потребителей, чем отечественная продукция. По ее словам, без этого добиться повышения продаж российской электронной продукции и, соответственно, роста производства не получится.