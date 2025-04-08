Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:29, 9 апреля 2025Экономика

Российские телевизоры оказались никому не нужны

«Ъ»: Единственный в России производитель телевизоров «Квант» остановил их сборку
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Воронежский завод «Квант» остановил выпуск телевизоров российского бренда Irbis во всех вариантах. Об этом со ссылкой на письмо гендиректора предприятия Михаила Етонова участникам рынка сообщает «Коммерсантъ».

Irbis является единственным брендом телевизоров, включенным в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Как указал глава «Кванта», возобновлять сборку устройств не планируется.

Источники издания, близкие к компании, утверждают, что причиной такого решения стал низкий спрос на продукцию. В госзакупках в основном приобретается иностранная продукция, а обычным покупателям российские телевизоры не нужны. Кроме того, компания тратит слишком много времени на оформление документов для нахождения в реестре.

Директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина подтвердила информацию об остановке производства телевизоров Irbis. По ее словам, другие заводы, собирающие в России телевизоры, не смогут выполнить требования по локализации, поэтому теперь госкомпании начнут рассматривать продукцию китайских вендоров.

Как уточнил директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин, для розничного сегмента российские телевизоры не годятся из-за слишком высокой стоимости. В свою очередь, представитель DNS заметил, что телевизоры от «Кванта» были не более российскими, чем любые другие, но компания тратила много средств на попадание в реестр.

Ранее глава автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева попросила ограничить импорт иностранных ноутбуков, смартфонов и планшетов и сделать их дороже для потребителей, чем отечественная продукция. По ее словам, без этого добиться повышения продаж российской электронной продукции и, соответственно, роста производства не получится.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    В Подмосковье выросли 30-сантиметровые апрельские сугробы

    Банк России указал на распространенную ошибку инвесторов

    Звездный хирург Хайдаров обеднел на 70 миллионов рублей после скандалов

    Развеян миф о вымирании динозавров

    Бывший вагнеровец рассказал об отправке на штурм без оружия

    Военный раскрыл подробности о пропавшей в Белгородской области бригаде ВСУ

    В российском регионе стало больше пустынь

    ЦБ Индии снизил ключевую ставку второй раз подряд

    Серийный скотокрад спрятался от полиции в канализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше