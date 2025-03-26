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12:05, 26 марта 2025Экономика

В России призвали остановить поток импортных ноутбуков и смартфонов

Глава АНО ВТ Легостаева призвала ограничить импорт иностранной электроники в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Для повышения продаж российских ноутбуков, смартфонов и планшетов власти должны ограничить импорт иностранных брендов и сделать их дороже для потребителей, чем отечественная продукция. Об этом на совещании в Совете Федерации заявила глава автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева, пишет «Коммерсантъ».

В качестве вариантов решения проблемы она предложила ввести утильсбор с производителей электроники по аналогии с тем, что действует для отечественного автопрома, или же напрямую субсидировать продажу российских устройств. Во втором случае речь идет о льготном кредитовании продавцов, что позволит им снижать стоимость продукции.

Еще одним способом Легостаева назвала ограничение параллельного импорта для некоторых брендов, которые не поставляются в Россию официально. Данные меры предлагается ввести на три года.

По оценке АНО ВТ, слабые продажи российской электроники лишают государства порядка 12 миллиардов рублей в год. В ответ на запрос Легостаева уточнила, что в 2024 году доля российских производителей мобильных решений составляет всего 12 процентов, хотя мощности производства позволяют нарастить выпуск на порядок.

В свою очередь, участники рынка, ранее опрошенные изданием, говорят о возможностях увеличения выпуска российской электроники в пять раз, однако производству мешает отсутствие спроса. Главными заказчиками отечественной электроники остаются крупные государственные и частные компании с повышенными требованиями к безопасности, а на потребительском рынке такие устройства не слишком востребованы.

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