Мощности для выпуска смартфонов в России остались невостребованными

«Ъ»: Выпуск смартфонов в РФ отстал от возможностей в 5 раз из-за слабого спроса

Российские предприятия могли бы поставлять как минимум в пять раз больше смартфонов и планшетов, чем сейчас, но из-за слабого спроса мощности производственных линий остаются востребованными не более чем на 20 процентов. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По данным производителя электроники Fplus, существующие сборочные линии имеют возможность обеспечить выпуск до 500 тысяч устройств в год, но в реальности речь идет только о 80-100 тысячах. В свою очередь, вице-президент производителя электроники «Рикор» Сергей Куприянов заметил, что спрос на планшеты производства его компании за год не увеличился.

Главным заказчиком отечественной электроники остаются крупные государственные и частные компании с повышенными требованиями к безопасности, объяснил представитель «Аквариуса». Спрос в том числе был обусловлен запретом на использования устройств Apple в ряде министерств и ведомств.

В Минпромторге утверждают, что отечественные предприятия и вовсе могли бы выпускать до миллиона планшетов и смартфонов в год. Однако, как указал основатель «Суверенной мобильной инициативы» («СМИ Холдинг») Александр Калинин, проблемой российских устройств стали отечественные операционные системы (ОС). Они лишены привычных сервисов и многих нативных программ. Кроме того, не решена проблема электронно-компонентной базы, а на эту задачу потребуются многие годы.

Летом прошлого года Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга попросила Минпромторг как можно скорее провести закон о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний. По их мнению, отечественные компании могут конкурировать с Китаем можно только с помощью запретительных мер, потому что механизмы преференций и минимальной обязательной доли почти не работают.

