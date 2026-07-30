В эфире «радиостанции Судного дня» за сутки прозвучало девять сообщений

Радиостанция УВБ-76 передала слова «взяточница», «монархист» и «недотепа»

Радиостанция УВБ-76 за сутки передала 17 странных слов. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая «радиостанция Судного дня» начала вещание в 12:20 по московскому времени. Ее первое сообщение содержало слово «дояропух». Через шесть минут последовала вторая шифровка со словами «гиджак» и «монархист». С 14:02 до 14:06 радиостанция передала еще три слова: «взяточница», «сексофат» и «мотель».

С 15 до 16 часов в эфире УВБ-76 прозвучали два сообщения, содержащих пять слов, в том числе «мужопаюс», «боязливость», «степенный», «цугопенс» и «кругопаяц». Еще две передачи, вышедшие с 16 до 17 часов, состояли из слов «разноязычье», «левретка», «клетчатка» и «недотепа».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.