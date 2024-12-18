В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня российского исполнителя Shaman «Я — русский» и гимн СССР, а также «Лебединое озеро». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Радиостанция Судного дня» транслирует Шамана и «Лебединое озеро». Это или взлом, или страшное послание
Коротковолновая радиостанция начала работу в 1976 году. УВБ-76 вещает круглосуточно, однако 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание». Поэтому «Радиостанцию Судного дня» называют The Buzzer («Жужжалка»).
Трансляция могла быть сигналом «кому надо»
Канал называет и другую версию, помимо взлома. Как предположили некоторые пользователи, это может быть определенный сигнал.
Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал «кому надо» для очередных ударов «Орешником»
Назначение УВБ-76 доподлинно неизвестно. Некоторые называют ее частью системы «Периметр» — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет в случае войны. Если сигнал прервется, система запустит ответный ядерный удар по потенциальному противнику, из-за чего «Жужжалку» и называют «Радиостанцией Судного дня».
По другой версии, в эфире транслируются секретные сообщения, в том числе для подтверждения готовности операторов на принимающих станциях. Есть предположение, что иногда в жужжание вклиниваются звуки, которые якобы могут быть сигналами для агентов российской разведки за рубежом.
В августе 2017 года «Би-би-си» предположило, что частота принадлежит российским Вооруженным силам, однако официального подтверждения этой информации не последовало. Кроме того, в материале были выдвинуты предположения, что станция была создана во время Холодной войны для передачи военных сведений.
Ранее радиостанция выдала в эфир десятки загадочных слов
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в пятницу, 13 декабря, передала в эфир 24 сообщения за сутки. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».
Прозвучали такие слова, как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Также были озвучены загадочные выражения «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последнее слово было «бродощёлк» — оно вышло в эфир в 17:14 по московскому времени.
Перед знаковыми событиями были зафиксированы сигналы-сообщения, которые состояли из одного или нескольких загадочных слов, отмечается в материале.
Например, 20 февраля 2022 года «Радиостанция Судного дня» передала слова «нжти» и «лесолед». Через два дня были переданы такие слова, как «нюхостих» и «неудержимый».
Последний раз активность в эфире наблюдали в сентябре этого года. УВБ-76 передала сигналы, напоминающие шифровку.