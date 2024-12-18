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07:25, 18 декабря 2024Наука и техника

«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграл Shaman и гимн СССР

«Радиостанцию Судного дня» могли взломать, в эфире транслируется гимн СССР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня российского исполнителя Shaman «Я — русский» и гимн СССР, а также «Лебединое озеро». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Радиостанция Судного дня» транслирует Шамана и «Лебединое озеро». Это или взлом, или страшное послание

Baza

Коротковолновая радиостанция начала работу в 1976 году. УВБ-76 вещает круглосуточно, однако 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание». Поэтому «Радиостанцию Судного дня» называют The Buzzer («Жужжалка»).

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Трансляция могла быть сигналом «кому надо»

Канал называет и другую версию, помимо взлома. Как предположили некоторые пользователи, это может быть определенный сигнал.

Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал «кому надо» для очередных ударов «Орешником»

Baza

Назначение УВБ-76 доподлинно неизвестно. Некоторые называют ее частью системы «Периметр» — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет в случае войны. Если сигнал прервется, система запустит ответный ядерный удар по потенциальному противнику, из-за чего «Жужжалку» и называют «Радиостанцией Судного дня».

По другой версии, в эфире транслируются секретные сообщения, в том числе для подтверждения готовности операторов на принимающих станциях. Есть предположение, что иногда в жужжание вклиниваются звуки, которые якобы могут быть сигналами для агентов российской разведки за рубежом.

В августе 2017 года «Би-би-си» предположило, что частота принадлежит российским Вооруженным силам, однако официального подтверждения этой информации не последовало. Кроме того, в материале были выдвинуты предположения, что станция была создана во время Холодной войны для передачи военных сведений.

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Ранее радиостанция выдала в эфир десятки загадочных слов

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в пятницу, 13 декабря, передала в эфир 24 сообщения за сутки. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Прозвучали такие слова, как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Также были озвучены загадочные выражения «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последнее слово было «бродощёлк» — оно вышло в эфир в 17:14 по московскому времени.

Перед знаковыми событиями были зафиксированы сигналы-сообщения, которые состояли из одного или нескольких загадочных слов, отмечается в материале.

Например, 20 февраля 2022 года «Радиостанция Судного дня» передала слова «нжти» и «лесолед». Через два дня были переданы такие слова, как «нюхостих» и «неудержимый».

Последний раз активность в эфире наблюдали в сентябре этого года. УВБ-76 передала сигналы, напоминающие шифровку.

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