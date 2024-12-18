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02:23, 18 декабря 2024Наука и техника

Стало известно о возможном взломе «Радиостанции Судного дня»

Baza: «Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 могли взломать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

«Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 могли взломать, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Стало известно, что в эфире транслируется музыка: песня исполнителя Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР. Канал допустил, что это может быть некое послание.

«Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал "кому надо" для очередных ударов "Орешником"», — говорится в публикации.

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в пятницу, 13 декабря, передала в эфир 24 сообщения за сутки. Прозвучали такие слова, как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Также были озвучены загадочные выражения «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна».

Коротковолновая радиостанция начала работу в 1976 году. УВБ-76 вещает круглосуточно, однако 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание».

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