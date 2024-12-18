В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучала песня Shaman и гимн СССР

Baza: в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучала песня Shaman и гимн СССР

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня российского исполнителя Shaman «Я — русский» и гимн СССР, а также «Лебединое озеро». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«"Радиостанция Судного дня" транслирует Шамана и "Лебединое озеро". Это или взлом, или страшное послание», — говорится в публикации.

По мнению некоторых пользователей, такая трансляция может быть сигналом «кому надо» для очередных ударов ракетами «Орешник», пишет канал.

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в пятницу, 13 декабря, передала в эфир 24 сообщения за сутки. Прозвучали такие слова, как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Также были озвучены загадочные выражения «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна».

