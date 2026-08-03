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11:29, 3 августа 2026Интернет и СМИ

Известный журналист-иноагент рассказал об этически спорном лайфхаке

Журналист Алексей Пивоваров назвал признаком профессионализма заранее написанный некролог
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Известный журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал об этически спорном лайфхаке, которым пользуются некоторые издания. Мнением он поделился в Telegram-канале.

Пивоваров отметил, что многие издания пишут некрологи еще до того, как человека не стало. «С точки зрения журналистики, которая по определению является штукой циничной и конкурентной, — это обычное дело. Более того, признак профессионализма», — написал Пивоваров. Он добавил, что, работая на телевидении, пришел к выводу, что практика заранее писать некролог является полезным лайфхаком.

Журналист также упомянул скандал в американской прессе, когда в 2003 году на сайте CNN были обнаружены некрологи некоторых еще живых политических деятелей. «Оказалось, что некрологи на американском ТВ лежат на всех политиков старше 60 лет, чтобы в случае чего успеть раньше конкурентов», — объяснил он.

Ранее Пивоваров рассказал, как включение в реестр иностранных агентов повлияло на его жизнь. По словам Пивоварова, из-за статуса иноагента он лишился части своих доходов.

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