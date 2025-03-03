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08:03, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Журналист-иноагент рассказал об изменениях в жизни после внесения в реестр

Журналист Пивоваров заявил, что лишился дохода в России из-за статуса иноагента
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Известный российский журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, как статус иностранного агента повлиял на его жизнь. Об изменениях он рассказал в видео, доступном на его YouTube-канале.

По словам Пивоварова, из-за статуса иноагента он лишился части своих доходов. Журналист отметил, что речь идет о доходах, которые он получал от рекламы, и уточнил, что потерял их после того, как в России вступил в силу закон о запрете рекламы у иноагентов.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы у иностранных агентов. Согласно новой норме, рекламодатели не могут размещать материалы у тех, кто имеет такой статус, а также рекламировать информационные ресурсы иностранных агентов. За нарушение закона предусматривается административный штраф до 50 тысяч рублей для физлиц, до 500 тысяч рублей — для компаний.

В январе 2024 года Пивоваров высказался о перспективе эмиграции. Он заявил, что не собирается уезжать из России.

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