Российский журналист-иноагент высказался об эмиграции

Журналист Пивоваров заявил, что не собирается уезжать из России

Российский журналист, бывший главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что не собирается уезжать из России. Об эмиграции он высказался в видео, доступном на YouTube-канале «Редакция».

Пивоваров отметил, что для многих зрителей его контента важно, чтобы он и его творческая команда оставались в стране. «Мы рассказываем в основном о том, что происходит или происходило в России. Разумеется, я должен стараться тоже быть в России», — подчеркнул получивший статус иноагента журналист.

Ранее об отъезде из России порассуждал бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он заявил, что хотел бы жить только в России.

Пивоваров был ведущим программы «Сегодня» на телеканале НТВ. С 2016 года занимал пост главреда RTVI и покинул его в 2020-м. Свое решение он объяснил тем, что захотел посвящать больше времени собственным проектам. В июне 2022 года Минюст внес Пивоварова в реестр иностранных агентов.