Российский журналист-иноагент высказался об эмиграции
Российский журналист, бывший главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что не собирается уезжать из России. Об эмиграции он высказался в видео, доступном на YouTube-канале «Редакция».
Пивоваров отметил, что для многих зрителей его контента важно, чтобы он и его творческая команда оставались в стране. «Мы рассказываем в основном о том, что происходит или происходило в России. Разумеется, я должен стараться тоже быть в России», — подчеркнул получивший статус иноагента журналист.
Ранее об отъезде из России порассуждал бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он заявил, что хотел бы жить только в России.
Пивоваров был ведущим программы «Сегодня» на телеканале НТВ. С 2016 года занимал пост главреда RTVI и покинул его в 2020-м. Свое решение он объяснил тем, что захотел посвящать больше времени собственным проектам. В июне 2022 года Минюст внес Пивоварова в реестр иностранных агентов.