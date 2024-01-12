Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:48, 12 января 2024Интернет и СМИ

Российский журналист-иноагент высказался об эмиграции

Журналист Пивоваров заявил, что не собирается уезжать из России
Алексей Пивоваров

Алексей Пивоваров. Кадр: Редакция / YouTube

Российский журналист, бывший главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что не собирается уезжать из России. Об эмиграции он высказался в видео, доступном на YouTube-канале «Редакция».

Пивоваров отметил, что для многих зрителей его контента важно, чтобы он и его творческая команда оставались в стране. «Мы рассказываем в основном о том, что происходит или происходило в России. Разумеется, я должен стараться тоже быть в России», — подчеркнул получивший статус иноагента журналист.

Ранее об отъезде из России порассуждал бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он заявил, что хотел бы жить только в России.

Пивоваров был ведущим программы «Сегодня» на телеканале НТВ. С 2016 года занимал пост главреда RTVI и покинул его в 2020-м. Свое решение он объяснил тем, что захотел посвящать больше времени собственным проектам. В июне 2022 года Минюст внес Пивоварова в реестр иностранных агентов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти отца

      Эксперты призвали жарить мыло на сковородке

      Одного из богатейших людей России обманули на миллиард долларов. Куда исчезла купленная им самая дорогая картина в мире?

      Женщина раскрыла обман женатого любовника и получила совет

      Мировые цены на уран рекордно выросли

      Археологи раскопали греческий храм со следами жертвоприношений

      Минюст признал иноагентом Бориса Акунина

      Трамп раскритиковал Байдена после ударов США по Йемену

      В России высказались о последствиях заключенного Украиной и Британией соглашения

      Россиянину дали срок за наркотики и оскорбление полицейского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости