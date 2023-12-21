Венедиктов оценил перспективу эмиграции

Бывший главред «Эха Москвы» Венедиктов заявил, что хотел бы жить только в России

Известный российский журналист, бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оценил перспективу эмиграции. В интервью для YouTube-канала «Не Пруст» он заявил, что хотел бы жить только в России.

«Путешествовать где угодно, а вот жить, конечно, в России, в Москве», — сказал Венедиктов, отвечая на вопрос о том, где бы он мог жить, кроме родной страны.

Минюст России внес Венедиктова в реестр иноагентов в апреле 2022 года. В июне того же года бывший главред «Эха Москвы» оспорил решение ведомства, однако суд признал включение журналиста в список законным.

В марте 2022 года стало известно о ликвидации радиостанции «Эхо Москвы» и ее сайта. Этому предшествовало требование Генпрокуратуры ограничить доступ к СМИ. В ведомстве заявили, что радиостанция излагала ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.