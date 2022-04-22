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Венедиктова и Невзорова признали иноагентами

Минюст России признал иноагентами Венедиктова, Невзорова и Кара-Мурзу
Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов. Фото: агентство «Москва» / Global Look Press

Минюст России пополнил реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Список, опубликованный на сайте ведомства, пополнен еще восемью физическими лицами.

В перечень СМИ-иноагентов включены бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров, в отношении которого в России ранее возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, и российский журналист и политический обозреватель Сергей Пархоменко. Также в этот список вошли Ярослав Сироткин, Артур Асафьев, Екатерина Лушникова, Владимир Воронов и Виктор Вахштайн.

Кроме того, Минюст внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, соратника учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея НавальногоЛеонида Волкова и публициста Владимира Кара-Мурзу, который подозревается в распространении фейков о действиях российских военных.

На прошлой неделе Минюст России внес в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман, журналиста и владельца популярного YouTube-канала Карена Шаиняна, основателя издания The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) Романа Доброхотова.

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Марина Совина
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