Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:10, 6 августа 2026 (обновлено: 09:17, 6 августа 2026)Из жизни

С популярным комиком расправились во время прямой трансляции

В Мексике убили популярного комика во время прямой трансляции
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @cesargastelum_57

В Мексике бандиты расправились с популярным блогером-комиком из штата Синалоа. Об этом сообщает CNN.

Нападение на 23-летнего Сесара Гастелума произошло вечером во вторник, 4 августа. Комик с двумя друзьями вел прямую трансляцию около ресторана в родном городе Кульякан. В это время мимо несколько раз проехал мотоцикл, на котором находились двое мужчин. Вскоре мотоцикл остановился рядом с Гастелумом, водитель выстрелил в него, после чего скрылся.

Спасти блогера не удалось. Его приятели не пострадали. В полиции сразу же заявили, что преступление имеет заказной характер, и начали масштабную операцию по поиску преступников. Считается, что Гастелум мог стать жертвой разборок между наркокартелями. Следователи установили, что в своих публикациях он упоминал одну из местных банд.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Мэри, которая ушлаМуж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019

Гастелум прославился комедийными роликами. На его аккаунт в TikTok было подписано более 600 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Колумбии бандиты расправились с известной моделью Энджи Варгас. В женщину несколько раз выстрелили на перекрестке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ракетную опасность объявили в российском регионе в 1300 километрах от границы с Украиной
    «Птиц Мадьяра» уничтожили авиаударом
    Популярный российский комик рассказал о психическом расстройстве
    Россияне обогнали европейцев по визитам на курорт Турции
    Стали известны подробности о поиске пропавших без вести жителей Курской области
    Названа причина рекордного роста цен на золото
    Глава МИД Азербайджана возложил цветы к памятнику ВСУ
    Премьера Польши призвали найти мужество и лишить Зеленского высшей государственной награды
    Москвичей предупредили о 32-градусной жаре
    Подростки собирали информацию для терактов против участников СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok