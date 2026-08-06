С популярным комиком расправились во время прямой трансляции

В Мексике убили популярного комика во время прямой трансляции

В Мексике бандиты расправились с популярным блогером-комиком из штата Синалоа. Об этом сообщает CNN.

Нападение на 23-летнего Сесара Гастелума произошло вечером во вторник, 4 августа. Комик с двумя друзьями вел прямую трансляцию около ресторана в родном городе Кульякан. В это время мимо несколько раз проехал мотоцикл, на котором находились двое мужчин. Вскоре мотоцикл остановился рядом с Гастелумом, водитель выстрелил в него, после чего скрылся.

Спасти блогера не удалось. Его приятели не пострадали. В полиции сразу же заявили, что преступление имеет заказной характер, и начали масштабную операцию по поиску преступников. Считается, что Гастелум мог стать жертвой разборок между наркокартелями. Следователи установили, что в своих публикациях он упоминал одну из местных банд.

Гастелум прославился комедийными роликами. На его аккаунт в TikTok было подписано более 600 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Колумбии бандиты расправились с известной моделью Энджи Варгас. В женщину несколько раз выстрелили на перекрестке.