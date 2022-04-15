Минюст России пополнил реестр иноагентов

Минюст России включил в реестр иноагентов Дзугкоеву, Дудя и Шульман

Минюст России пополнил реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Список, опубликованный на сайте ведомства, пополнился еще девятью физическими лицами.

В перечень вошли уехавшая из России политолог Екатерина Шульман, блогер Юрий Дудь, художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян, основатель издания The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) Роман Доброхотов, руководитель движения «Маяк» (включено в реестр иностранных СМИ и НКО, которые выполняют функции иностранного агента) Регина Дзугкоева, а также Мария Сабунаева, Алексей Семенов и Кирилл Кругликов.

Сейчас перечень состоит из 142 позиций.

Очередное пополнение реестра

В апреле 2022 года Минюст уже в третий раз пополняет реестр иностранных средств. 1 апреля в него вошли восемь человек, включая историка Евгения Понасенкова, известного как Маэстро. Позднее Понасенков заявил РБК, что «ни копейки ниоткуда не получал». Также иноагентами признаны основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Ирина Малкова, Мурад Мурадов и Виктор Воробьев (все вышеперечисленные признаны физическими лицами, выполняющими функции иноагента).

8 апреля перечень пополнился еще шестью позициями. Тогда среди прочих иноагентами признали рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин), экс-адвоката Марка Фейгина и научного сотрудника и преподавателя НИУ ВШЭ Дмитрия Дубровского (все вышеперечисленные признаны физическими лицами, выполняющими функции иноагента).

Ограничения СМИ

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к ряду украинских СМИ, а также сайтам Минздрава и Государственной пограничной службы Украины. Ограничение доступа коснулось сайтов таких изданий как ТСН, «Униан», «Зеркало недели», Vesti.ua, Zaxid и «Сегодня». Уточняется, что меры были применены в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Согласно сведениям регулятора, ранее также были заблокированы сайты изданий «Крым.Реалии» (внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов), New Times и украинского издания «Гордон».

1 марта в России по требованию Генеральной прокуратуры были заблокированы сайты «Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы». Причиной такого решения в Генпрокуратуре назвали в том числе целенаправленное и систематическое размещение на этих сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию в отношении граждан России, к участию в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства.