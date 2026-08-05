Вдова российского бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа

На Камчатке вдова российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине Тамара Анисимова заявила о выселении ее из квартиры мужа, которую тот получил по договору социального найма как сирота. Об этом пишет aif.ru.
Анисимова рассказала, что регистрация брака произошла за один день до отправки мужчины на СВО, и вписать ее в договор найма боец просто не успел.
Военнослужащего не стало в 2023 году при исполнении боевой задачи. Он награжден орденом Мужества. По данным издания, на протяжении последних трех лет чиновники пытаются выселить женщину из квартиры, где она жила с супругом. Со слов россиянки, письменные заявления с просьбой перезаключить договор соцнайма оставались без ответа.
«Я являюсь членом семьи, законной супругой. Имею право перезаключить договор соцнайма», — считает Анисимова.
Первый иск к вдове военнослужащего чиновники подали вскоре после известий о том, что россиянин уже не вернется с фронта. Суд тогда оставил дело без рассмотрения, ввиду того что представители администрации не явились на заседание. Через год был подан повторный иск в суд. На этот раз районный суд при поддержке прокуратуры полностью отказал чиновникам. Но те направили апелляцию в краевой суд, где добились решения о выселении. Женщина на заседании не присутствовала — ее интересы представлял адвокат, который и сообщил ей о результате. Сейчас Анисимова готовится подавать кассационную жалобу в Верховный суд России.
Ранее сообщалось, что российский боец вернулся в Тюмень из зоны проведения СВО после ранения и узнал, что лишился жилья и выплат. На данный момент по ситуации направлены запросы в профильные ведомства.