Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 5 августа 2026 (обновлено: 18:48, 5 августа 2026)Россия

Вдова российского бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа

Aif.ru: На Камчатке вдова бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На Камчатке вдова российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине Тамара​ Анисимова заявила о выселении ее из квартиры мужа, которую тот получил по договору социального найма как сирота. Об этом пишет aif.ru.

​Анисимова рассказала, что регистрация брака произошла за один день до отправки мужчины на СВО, и вписать ее в договор найма боец просто не успел.

Военнослужащего не стало в 2023 году при исполнении боевой задачи. Он награжден орденом Мужества. По данным издания, на протяжении последних трех лет чиновники пытаются выселить женщину из квартиры, где она жила с супругом. Со слов россиянки, письменные заявления с просьбой перезаключить договор соцнайма оставались без ответа.

«Я являюсь членом семьи, законной супругой. Имею право перезаключить договор соцнайма», — считает Анисимова.

Первый иск к вдове военнослужащего чиновники подали вскоре после известий о том, что россиянин уже не вернется с фронта. Суд тогда оставил дело без рассмотрения, ввиду того что представители администрации не явились на заседание. Через год был подан повторный иск в суд. На этот раз районный суд при поддержке прокуратуры полностью отказал чиновникам. Но те направили апелляцию в краевой суд, где добились решения о выселении. Женщина на заседании не присутствовала — ее интересы представлял адвокат, который и сообщил ей о результате. Сейчас Анисимова готовится подавать кассационную жалобу в Верховный суд России.

Ранее сообщалось, что российский боец вернулся в Тюмень из зоны проведения СВО после ранения и узнал, что лишился жилья и выплат. На данный момент по ситуации направлены запросы в профильные ведомства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Завоевали доверие, приобрели опыт и проявили свой талант». В Госдуме объяснили кадровые перестановки в командовании ВС России
    Под Москвой начали очищать реку Гнилушу бактериями после разлива химикатов
    Пригожин ответил на заявление Вайкуле о желании взять оружие против России
    Дальнобойщиков обвинили в причастности к атаке на российские военные аэродромы
    Под Москвой ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
    В России резко подскочили онлайн-продажи машин
    Зеленский заявил о кратном сокращении поставок Patriot из Европы на Украину
    Вдова российского бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа
    Скабеева задала вопрос жалующемуся на задержку военной помощи Киеву Зеленскому
    Воду из офисного кулера назвали опасной для здоровья
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok