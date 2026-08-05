Вдова российского бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа

Aif.ru: На Камчатке вдова бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа

На Камчатке вдова российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине Тамара​ Анисимова заявила о выселении ее из квартиры мужа, которую тот получил по договору социального найма как сирота. Об этом пишет aif.ru.

​Анисимова рассказала, что регистрация брака произошла за один день до отправки мужчины на СВО, и вписать ее в договор найма боец просто не успел.

Военнослужащего не стало в 2023 году при исполнении боевой задачи. Он награжден орденом Мужества. По данным издания, на протяжении последних трех лет чиновники пытаются выселить женщину из квартиры, где она жила с супругом. Со слов россиянки, письменные заявления с просьбой перезаключить договор соцнайма оставались без ответа.

«Я являюсь членом семьи, законной супругой. Имею право перезаключить договор соцнайма», — считает Анисимова.

Первый иск к вдове военнослужащего чиновники подали вскоре после известий о том, что россиянин уже не вернется с фронта. Суд тогда оставил дело без рассмотрения, ввиду того что представители администрации не явились на заседание. Через год был подан повторный иск в суд. На этот раз районный суд при поддержке прокуратуры полностью отказал чиновникам. Но те направили апелляцию в краевой суд, где добились решения о выселении. Женщина на заседании не присутствовала — ее интересы представлял адвокат, который и сообщил ей о результате. Сейчас Анисимова готовится подавать кассационную жалобу в Верховный суд России.

Ранее сообщалось, что российский боец вернулся в Тюмень из зоны проведения СВО после ранения и узнал, что лишился жилья и выплат. На данный момент по ситуации направлены запросы в профильные ведомства.