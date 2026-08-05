Обнаружен простой способ замедлить возрастное ухудшение памяти

EG: Чтение вслух, письмо от руки и решение математических задач улучшает память у пожилых

Ежедневное чтение вслух, письмо от руки и решение простых математических задач могут улучшать память и когнитивные функции у пожилых людей. Об этом сообщили исследователи в статье, опубликованной в журнале Educational Gerontology (EG).

В исследовании участвовали 102 человека старше 59 лет, которые в течение 12 недель занимались по программе StrongerMemory. Каждый день они уделяли по 10 минут чтению вслух, письму от руки и простым арифметическим упражнениям, а раз в неделю участвовали в групповых встречах для поддержки мотивации.

После завершения программы средний результат краткого теста на когнитивные способности вырос с 12,73 до 13,26 балла из 15. Наиболее заметное улучшение наблюдалось в заданиях на запоминание и воспроизведение слов. Участники также стали лучше оценивать состояние собственной памяти по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее выраженные результаты получили пожилые люди, продолжавшие жить самостоятельно, тогда как у жителей домов престарелых показатели были ниже. При этом исследование не включало контрольную группу, поэтому нельзя исключить влияние регулярного общения, ожиданий участников или повторного прохождения тестов.

Ранее стало известно, что регулярная физическая активность замедляет ухудшение когнитивных функций при деменции.