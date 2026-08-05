Любовница россиянина засудила его жену после секса на корпоративе

Суд Петербурга взыскал ₽52 000 с жены мужчины в пользу его любовницы за оскорбление матом

В Петербурге суд оштрафовал на 3000 рублей местную жительницу за оскорбление любовницы ее мужа и взыскал с нее еще 49 000 рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу обиженной. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Оба решения были вынесены без участия ответчицы.

Из материалов дела следует, что прелюбодеяние между Василием и Мариной случилось на корпоративе в конце февраля 2025 года. В апреле того же года об измене узнала жена Василия Елена и в расстроенных чувствах стала писать любовнице нелицеприятные вещи. В частности, она посоветовала 32-летней Марине держать ноги вместе при виде женатых мужчин и назвала ее «старой с последним шансом» и женщиной легкого поведения. Сообщения сопровождались бранными и нецензурными формулировками.

В ответ Марина написала, что бросила Василия, на что Елена с гордостью парировала, что это он ушел от любовницы, закончив послание крепким словцом. Марина обиделась и засудила жену.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Александра Ульянова, который убедил влюбленную в него женщину вложить 35 миллионов рублей якобы в производство дронов для СВО, но присвоил их.