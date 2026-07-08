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Силовые структуры
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18:57, 8 июля 2026Силовые структуры

«Мужчина мечты» из КГБ получил миллионы от влюбленной в него женщины на производство БПЛА

Суд Петербурга арестовал Ульянова, обвиняемого в хищении путем обмана ₽35 млн у подруги
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Петербурга арестовал местного жителя Александра Ульянова, обвиняемого в хищении путем мошенничества 35 миллионов рублей у подруги Анны. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Мера пресечения избрана до 6 сентября по ходатайству следствия.

Из материалов уголовного дела следует, что Ульянов с 2022-го по 2025 год умышленно похитил денежные средства у влюбленной в него Анны, с которой познакомился в интернете.

Александр предстал перед ней в образе мужчины мечты — с его слов, он с 19 лет командовал взводом, прошел две чеченские войны, Нагорный Карабах, Сирию, Крым, специальную миссию в Африке. Александр закончил факультет авиационных двигателей, школу КГБ по специальности офицер-разведчик, Академию Генштаба, владеет фарси, немецким, английским, французским языками.

Кроме того, Ульянов заверил Анну в том, что защитил кандидатскую и докторскую диссертации после ранения, работал прокурором и судебным юристом, является Героем России, обладателем четырех Орденов Мужества. С апреля 2022 года, по словам Александра, он был начальником контрразведки Западного военного округа. Мужчина сетовал подруге на нехватку беспилотников в зоне специальной военной операции. На производство беспилотников, заявлял он, нужны деньги, которые Анна вложила после убеждений возлюбленного.

Сама она отметила, что Александр был великолепным помощником по хозяйству: мыл машину, гулял с собакой, делал ремонт. Когда Анна спросила у него про возврат 35 миллионов рублей, он пообещал их в первом квартале 2026 года, но ничего не случилось, после чего женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области аферист с сайта знакомств использовал тему СВО для кражи денег у женщины.

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