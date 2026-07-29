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07:49, 29 июля 2026Экономика

Ведущая экономика Европы задумалась о торговой войне с Китаем

Bloomberg: Германия выявляет слабые места в экономике Китая на случай торговой войны
Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

Германия пытается выявить слабые места в экономике Китая. О том, что ведущая экономика Европы задумалась о торговой войне с партнером России по БРИКС сообщает Bloomberg.

Представители ФРГ не­официально анализируют торговые потоки, цепочки поставок и данные компаний КНР, чтобы выяснить, в каких сферах страна по-прежнему зависит от немецких и европейских технологий и выявить имеющиеся рычаги давления. Кроме торговля, Берлин пытается усилить свои позиции на переговорах с Китаем, который в 2025 году вернул себе статус главного торгового партнера (взаимная торговля превысила отметку в 250 миллиардов евро), обойдя США.

Так, например, Китай оказался зависим от поставок с немецких предприятий Trumpf SE (станки, лазерные технологии) и Carl Zeiss AG (полупроводники, оптика). Также речь идет о других полупроводниковых компаниях (Siltronic AG, Aixtron SE и SUSS MicroTec SE), важных для развития искусственного интеллекта.

Как отмечают аналитики, уязвимости китайской экономики сосредоточены в узкоспециализированных и «промежуточных» товарах и услугах. Китай по-прежнему зависим в ряде наукоемких областей промышленности, и самым мощным рычагом воздействия Берлина стала бы не только прекращение экспорта комплектующих, но и приостановка обслуживания оборудования на территории КНР.

В конце мая 2026 года Центр европейских реформ предупредил, что Германии пора перестать восхищаться успехами Китая на европейском рынке, так как в противном случае она столкнется с деиндустриализацией, сравнимой с той, которую пережили США четверть века назад.

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