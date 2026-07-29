ФСБ нашла в боте «Дайвинчик» массовую вербовку россиян для диверсий и терактов

ФСБ: Спецслужбы Украины вербуют россиян в «Дайвинчике» для диверсий

Спецслужбы Украины используют популярный Telegram-бот «Дайвинчик» для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ведомство установило, что в этом боте сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомились с молодыми россиянами. Жертвы оплачивали билеты в кино, на концерты или подарки по направленным им фишинговым ссылкам, отмечается в пресс-релизе.

«В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. После этого, обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой

привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы, в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных "псевдо-оперативных мероприятиях"», — сообщает ФСБ.

Задержаны 46 российских граждан в возрасте от 12 до 22 лет, которые пользовались «Дайвинчиком» и совершили преступления по заданиям украинских спецслужб. Исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Им грозят длительные сроки лишения свободы, резюмируют в ФСБ.