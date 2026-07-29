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09:28, 29 июля 2026Мир

Захарова отреагировала на интерес итальянской мафии к БПЛА Украины

Захарова об интересе итальянской мафии к БПЛА Украины: ЕС создал неподконтрольное чудовище
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Москва предупреждала страны Европы о невозможности контролировать действия киевского режима. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интерес итальянской мафии к закупке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: "Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали"», — сказала Захарова.

Ранее главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил, что итальянская мафия хочет купить на черном рынке дроны, применяющиеся на Украине. По его словам, правоохранители уже обнаружили оружие, которое попало в Италию через Балканы.

Как подчеркнул прокурор, наибольшее беспокойство вызывает интерес мафиозных группировок к более современному вооружению, которое появилось на черном рынке за время конфликта на Украине.

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